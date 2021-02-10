Вильфанд рассказал о прогнозе по сильному снегопаду в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сильный снегопад начнется в Москве в четверг, 11 февраля.

«Мощный снегопад начнется во второй половине дня четверга и продлится до 13–14 февраля. Объем снега будут огромен, идти он будет беспрестанно. Настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет. В 2018 году с 3 по 5 февраля была похожая ситуация — за три дня выпало больше 45 миллиметров осадков», — приводит ТАСС его слова.

По словам Вильфанда, за эти дни высота снежного покрова может увеличиться до 50-55 сантиметров.

Ранее Вильфанд призвал жителей европейской части России не ждать быстрой весны.