Автоэксперт оценил идею запустить карпулинг в Москве и Подмосковье

Автоэксперт и журналист, ведущий программ на «Авторадио» и канале «Авто плюс» Пётр Баканов оценил идею запустить карпулинг в Москве и Московской области.

«Идея верная и грамотная, потому что в любом большом городе нужно давать возможность гражданам участвовать в движении и регулировании транспортного вопроса», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

По словам Баканова, с точки зрения дорожной безопасности ничего не изменится, а наоборот, упростится.

По словам эксперта, он не может сказать, что таксист с определённым набором документов безопаснее частника.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве и Московской области предложили создать социальный карпулинг — совместную перевозку пассажиров на частных автомобилях, курсирующих между остановками общественного транспорта и удалёнными жилыми районами.