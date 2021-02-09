Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей с пробегом в России в январе

В январе 2021 года россияне купили 365,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 0,3% меньше по сравнению с январём 2020-го.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью пользовались машины Lada. Реализовано 86,2 тыс. таких подержанных машин.

Также продано 40,7 тыс. автомобилей Toyota и 20,6 тыс. Nissan с пробегом.

В список попали и Hyundai и Kia (19,7 тыс. и 19 тыс. соответственно).

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что российский авторынок в 2020 году показал сокращение на 2% по сравнению с 2019-м в денежном выражении и составил 2,5 трлн рублей.