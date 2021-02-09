Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей с пробегом в России в январе
- Reuters
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Наибольшей популярностью пользовались машины Lada. Реализовано 86,2 тыс. таких подержанных машин.
Также продано 40,7 тыс. автомобилей Toyota и 20,6 тыс. Nissan с пробегом.
В список попали и Hyundai и Kia (19,7 тыс. и 19 тыс. соответственно).
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что российский авторынок в 2020 году показал сокращение на 2% по сравнению с 2019-м в денежном выражении и составил 2,5 трлн рублей.