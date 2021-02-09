В Татарстане загорелся микроавтобус

Микроавтобус Ford Transit загорелся в Набережных Челнах. Предполагается, что причиной пожара стал поджог.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное МЧС.

«В 14:50 поступило сообщение о том, что в городе Набережные Челны на Набережночелнинском проспекте на остановке «Челныгорстрой» в движении загорелся микроавтобус Ford Transit маршрута №26. 11 человек, из них десять пассажиров (восемь взрослых, двое детей), вышли самостоятельно», — говорится в заявлении.

Пострадавших в результате происшествия нет. Предварительная причина пожара — поджог. По имеющейся версии, два молодых человека подожгли сиденье маршрутки и вышли.

Личности возможных поджигателей уже установлены.

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