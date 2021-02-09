В Петербурге оценили влияние пандемии на деловой туризм

И. о. генерального директора ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Ольга Рендино оценила влияние пандемии на деловой туризм.

«В целом вся туристическая сфера была признана одной из самых пострадавших вследствие пандемии коронавируса, и деловой туризм не исключение. Например, наши коллеги — эксперты Международной ассоциации конгрессов и конференций ICCA ожидают, что восстановление отрасли будет длительным, а первичное возобновление мероприятий, по предварительным оценкам, ожидается к осени», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, поток деловых туристов в Петербург в 2020 году значительно сократился, но принятые в декабре меры поддержки отрасли говорят о высоких ставках властей на развитие сферы гостеприимства как одной из самых перспективных.

«Немаловажную роль в этом сыграет также вклад запланированных деловых мероприятий», — отметила Рендино.

Она добавила, что Петербург, разработавший собственные стандарты безопасной деятельности, как никто готов проводить на своих площадках масштабные мероприятия.

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