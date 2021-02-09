В Москве рассказали о планах по интеграции станции Камушки с метро и МЦК
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
«Проект железнодорожной линии, соединяющей между собой Киевское и Смоленское направления МЖД, является уникальным — здесь возводится железнодорожная эстакада длиной порядка 2 км», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, эстакада проходит над Третьим транспортным кольцом, её высота достигает 30 метров.
На строящейся линии завершают возведение моста через Москву-реку, идут активные работы по строительству платформ остановочного пункта Камушки.
Ранее, как сообщал kp.ru, в Москве рассказали подробности о реконструкции станции «Каховская» столичного метрополитена.