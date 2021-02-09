Молодые учёные из Петербурга получили премию президента России
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Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на данные городского Комитета по науке.
Награды Кирилл Антонец и Антон Нижников получат за открытие амилоидных белков у растений и симбиотических бактерий, за объяснение их функционального значения.
Исследование петербуржцев позволит создавать разработки для борьбы с неизлечимыми заболеваниями, в частности, для лечения диабета, рака, болезни Альцгеймера.
Также сообщается, что открытие учёных имеет принципиальное значение для биомедицины и сельского хозяйства.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Краснодарском крае рассказали о господдержке научных проектов в 2020—2021 годах.