Молодые учёные из Петербурга получили премию президента России

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Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии получат премию в соответствии с указом, который президент России Владимир Путин подписал в День российской науки.
Молодые учёные из Петербурга получили премию президента России
  • Pixabay

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на данные городского Комитета по науке.

Награды Кирилл Антонец и Антон Нижников получат за открытие амилоидных белков у растений и симбиотических бактерий, за объяснение их функционального значения.

Исследование петербуржцев позволит создавать разработки для борьбы с неизлечимыми заболеваниями, в частности, для лечения диабета, рака, болезни Альцгеймера.

Также сообщается, что открытие учёных имеет принципиальное значение для биомедицины и сельского хозяйства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Краснодарском крае рассказали о господдержке научных проектов в 2020—2021 годах.

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