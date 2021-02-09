В Красноярском крае задержали подозреваемых в убийстве 85-летнего ветерана

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В Красноярском крае полицейские задержали двоих подозреваемых в убийстве 85-летнего ветерана.
В Красноярском крае задержали подозреваемых в убийстве 85-летнего ветерана
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Главное управление МВД России по региону.

Преступление произошло в октябре 2017 года в селе Сахапта Назаровского района. В одном из частных домов было обнаружено тело пенсионера с множественными телесными повреждениями.

Одного из подозреваемых, 45-летнего мужчину, задержали в Московской области, его 36-летнего подельника — в Назарове (Красноярский край).

Подозреваемых на время следствия заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряжённое с разбоем». Расследование продолжается.

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