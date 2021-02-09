В Красноярском крае задержали подозреваемых в убийстве 85-летнего ветерана
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Главное управление МВД России по региону.
Преступление произошло в октябре 2017 года в селе Сахапта Назаровского района. В одном из частных домов было обнаружено тело пенсионера с множественными телесными повреждениями.
Одного из подозреваемых, 45-летнего мужчину, задержали в Московской области, его 36-летнего подельника — в Назарове (Красноярский край).
Подозреваемых на время следствия заключили под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряжённое с разбоем». Расследование продолжается.