В Краснодарском крае выпустили экстренное предупреждение о подъёме уровня воды в реках

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В Краснодарском крае 9 февраля МЧС объявило экстренное предупреждение о подъёме уровня воды в реках из-за таяния снега.
В Краснодарском крае выпустили экстренное предупреждение о подъёме уровня воды в реках
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Разлив рек возможен по причине прошедшего в крае обильного снегопада и ожидающегося потепления. По прогнозам синоптиков, температура поднимется до +15 °С.

Во вторник, 9 февраля в ГУ МЧС России по краю сообщили, что в течение суток до 10 февраля на реках и водотоках юго-западных и юго-восточных притоков реки Кубани ожидаются резкие подъёмы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Есть вероятность возникновения ЧС, затоплений, размыва берегов рек и прорыва дамб. Также возможны подмывы опор мостов и оползни, рассказали в пресс-службе.

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