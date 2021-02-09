В Краснодарском крае выпустили экстренное предупреждение о подъёме уровня воды в реках

В Краснодарском крае 9 февраля МЧС объявило экстренное предупреждение о подъёме уровня воды в реках из-за таяния снега.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Разлив рек возможен по причине прошедшего в крае обильного снегопада и ожидающегося потепления. По прогнозам синоптиков, температура поднимется до +15 °С.

Во вторник, 9 февраля в ГУ МЧС России по краю сообщили, что в течение суток до 10 февраля на реках и водотоках юго-западных и юго-восточных притоков реки Кубани ожидаются резкие подъёмы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Есть вероятность возникновения ЧС, затоплений, размыва берегов рек и прорыва дамб. Также возможны подмывы опор мостов и оползни, рассказали в пресс-службе.