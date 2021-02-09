В Москве завершился сбор предложений по развитию платформы «Город идей»

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на краудсорсинговой платформе правительства столицы завершился 30-й проект «Город идей», посвящённый развитию самой платформы. В нём приняли участие более 12 тыс. горожан.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Вместе они прислали больше 600 идей по развитию столичной краудсорсинговой платформы. Ресурс начал работать в 2014 году. За семь лет в городе реализованы 2,5 тыс. поданных через него предложений жителей. Это идеи, которые прошли экспертный отбор и получили наибольшую поддержку пользователей», — приводятся в материале слова Сергуниной.

Всего на платформе «Город идей» зарегистрировались свыше 240 тыс. пользователей.

Как сообщала НСН, новые пользователи московского портала поставщиков заключили контракты на общую сумму 3,7 млрд рублей за год.