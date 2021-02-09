Соцработники оказали более 60 тысяч услуг москвичам за время пандемии

Социальные работники с начала введения ограничительных мер оказали более 60 тыс. услуг болеющим COVID-19 москвичам из групп риска.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Горожане могут оформить заявку на услугу, а затем каждое входящее обращение проходит автоматическую проверку на наличие у заявителя подтверждённого диагноза», — сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Он добавил, что соцработники доставляют необходимые лекарства, продукты, товары первой необходимости и корм для животных.

Передача товаров осуществляется бесконтактным путём.

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