Соцработники оказали более 60 тысяч услуг москвичам за время пандемии
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Горожане могут оформить заявку на услугу, а затем каждое входящее обращение проходит автоматическую проверку на наличие у заявителя подтверждённого диагноза», — сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.
Он добавил, что соцработники доставляют необходимые лекарства, продукты, товары первой необходимости и корм для животных.
Передача товаров осуществляется бесконтактным путём.
Как сообщают «Невские новости», в комитете по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга рассказали о работе волонтёров в период пандемии.