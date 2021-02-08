Источник: в адрес гособвинителя по делу Навального о клевете на ветерана поступают угрозы

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RT
В сети появись призывы к расправе над прокурором Екатериной Фроловой — гособвинителем в деле Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник: в адрес гособвинителя по делу Навального о клевете на ветерана поступают угрозы
  • © РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Собеседник RT пояснил, что администраторы нескольких Telegram-каналов разметили сообщения, в которых указали домашний адрес и телефон гособвинителя.

«Пользователи каналов после публикации стали призывать к насильственным действиям в отношении прокурора», — добавил источник.  

Ранее РИА Новости сообщало, что гособвинителю Фроловой была предоставлена государственная защита и личная охрана, но причины не уточнялись.  

«Это очень напоминает ситуацию, которая развивалась несколько месяцев назад в соседней Белоруссии. Схема похожая. Люди находят информацию в Telegram на любого человека. Не нужно быть сотрудником спецслужб», — заявил RT общественный деятель и правозащитник Алексей Урецкий.

5 февраля в Бабушкинском суде Москвы началось рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Заседание по делу было отложено на 12 февраля.

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