Источник: в адрес гособвинителя по делу Навального о клевете на ветерана поступают угрозы

В сети появись призывы к расправе над прокурором Екатериной Фроловой — гособвинителем в деле Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник RT пояснил, что администраторы нескольких Telegram-каналов разметили сообщения, в которых указали домашний адрес и телефон гособвинителя.

«Пользователи каналов после публикации стали призывать к насильственным действиям в отношении прокурора», — добавил источник.

Ранее РИА Новости сообщало, что гособвинителю Фроловой была предоставлена государственная защита и личная охрана, но причины не уточнялись.

«Это очень напоминает ситуацию, которая развивалась несколько месяцев назад в соседней Белоруссии. Схема похожая. Люди находят информацию в Telegram на любого человека. Не нужно быть сотрудником спецслужб», — заявил RT общественный деятель и правозащитник Алексей Урецкий.

5 февраля в Бабушкинском суде Москвы началось рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Заседание по делу было отложено на 12 февраля.