В Минобрнауки дали прогноз относительно возвращения вузов к очной работе

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24» дал прогноз относительно возвращения вузов к очной работе.

«И если мы с вами посмотрим, то ещё по состоянию на пятницу у нас в дистанционном (вернее, в удалённом) формате учились студенты примерно 37% вузов и филиалов. У нас всего 1258 вузов и филиалов, из них 468, по-моему, как раз только удалённо организовали обучение. Сейчас с каждым днём всё больше наших университетов будет возвращаться к привычному ритму», — цитирует РИА Новости Фалькова.

Он выразил надежду, что «где-то в первых числах марта это будет подавляющее большинство».

Ранее URA.RU передавало, что Пермский государственный университет (ПГНИУ) отменил ряд ограничительных мер.