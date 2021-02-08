В Петербурге открылась всероссийская выставка «Без срока давности»

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В здании Архивного центра Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие всероссийской выставки «Без срока давности».
В Петербурге открылась всероссийская выставка «Без срока давности»
  • © Центр патриотического воспитания «Дзержинец»

Об этом сообщает сайт «Невские новости».

На мероприятии представлены рассекреченные документы времён Великой Отечественной войны, работа над которыми велась в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализованного по поручению Владимира Путина. Архивные документы, фотографии и предметы быта рассказывают подробности и детали тех времён.

На открытии выставки начальник Архивного управления Ленинградской области Андрей Савченко отметил большое количество представителей поисковых отрядов на мероприятии и сообщил, что главная задача специалистов отряда, историков, архивистов в том, чтобы донести до молодого поколения память о тех событиях без искажения фактов.

Экспозиция выставки открывается ещё в 63 российских областях, над архивными материалами работали 47 архивных учреждений, почти 400 сотрудников.

Как ранее сообщал сайт «Аргументы и факты», Минобороны России в День Героев Отечества открыло выставку фотографий из личных архивов полководцев Великой Отечественной войны, среди которых Георгий Жуков и Иван Конев.

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