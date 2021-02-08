Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к сильным морозам

Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал, как подготовить машину к сильным морозам.

«У многих иномарок и наших новых отечественных авто запуск двигателя гарантирован до -25 ˚С. Дальше электроника может просто не позволить запустить авто. Как показывает практика, до -30 ˚С, если машина исправна, всё заводится», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, стоит приобрести небольшое пусковое устройство для аккумулятора.

При крайне низких температурах эксперт советует по возможности вообще отказаться от поездки. Если автомобиль всё же необходим, то вечером перед поездкой желательно хорошо прогреть двигатель, не включая радио и световые приборы.

«Это нужно для того, чтобы мотор плавно остывал и не доходил до каких-то критических значений», — пояснил Ломанов.

Он также советует не оставлять автомобиль с пустым баком и следить за состоянием аккумуляторной батареи.

Ранее автоэксперт Павел Малыванов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машины.