В Удмуртии разработают план по смягчению связанных с COVID-19 ограничений

Глава Удмуртии Александр Бречалов во время аппаратного совещания заявил, что в республике могут снять ряд ограничений, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Руководитель региона обратился к председателю правительства Удмуртии Ярославу Семёнову с поручением разработать и представить план по смягчению некоторых ограничительных мероприятий.

«В течение сегодняшнего и завтрашнего дня прошу обсудить с коллегами и представить предложения по смягчению и снятию некоторых ограничений. Мы должны адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию, она вполне прогнозируемая, стабильная. У нас есть все возможности для более активной вакцинации», — сказал Бречалов.

Как ранее передавал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил об отмене практически всех коронавирусных ограничений в регионе.