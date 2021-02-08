В Удмуртии разработают план по смягчению связанных с COVID-19 ограничений

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Глава Удмуртии Александр Бречалов во время аппаратного совещания заявил, что в республике могут снять ряд ограничений, связанных с коронавирусом.
В Удмуртии разработают план по смягчению связанных с COVID-19 ограничений
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Руководитель региона обратился к председателю правительства Удмуртии Ярославу Семёнову с поручением разработать и представить план по смягчению некоторых ограничительных мероприятий.

«В течение сегодняшнего и завтрашнего дня прошу обсудить с коллегами и представить предложения по смягчению и снятию некоторых ограничений. Мы должны адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию, она вполне прогнозируемая, стабильная. У нас есть все возможности для более активной вакцинации», — сказал Бречалов.

Как ранее передавал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил об отмене практически всех коронавирусных ограничений в регионе.

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