Начался приём заявок на участие в международном конкурсе в сфере туризма

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Союз «Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ» объявил о начале приёма заявок на третий международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд-2021».
Начался приём заявок на участие в международном конкурсе в сфере туризма
  • Pixabay

Об этом сообщают «Известия».

Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других стран.

Цели конкурса — создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организация взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

Приём заявок продлится до 31 марта 2021 года.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.

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