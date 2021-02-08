Начался приём заявок на участие в международном конкурсе в сфере туризма
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Об этом сообщают «Известия».
Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других стран.
Цели конкурса — создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организация взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.
Приём заявок продлится до 31 марта 2021 года.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.