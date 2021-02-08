Футуролог рассказал о возможных последствиях пандемии

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Футуролог Данила Медведев рассказал о возможных последствиях пандемии.
Футуролог рассказал о возможных последствиях пандемии
  • РИА Новости

«Эпидемия COVID-19 показывает, что мы не были готовы к новому вирусу», — заявил он в беседе с Life.ru.

Одной из угроз эксперт назвал биотерроризм. Потенциально опасными Медведев считает и возможные мутации.

Кроме того, футуролог напомнил о рисках глобального потепления.

«Глобальное потепление уже приводит к тому, что часть территорий в какие-то дни просто становится смертельно опасной для человека. Есть и множество других последствий для экосистем, когда некоторые насекомые или животные не выдерживают этих изменений», — отметил он.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть в десять раз хуже.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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