Футуролог рассказал о возможных последствиях пандемии
- РИА Новости
«Эпидемия COVID-19 показывает, что мы не были готовы к новому вирусу», — заявил он в беседе с Life.ru.
Одной из угроз эксперт назвал биотерроризм. Потенциально опасными Медведев считает и возможные мутации.
Кроме того, футуролог напомнил о рисках глобального потепления.
«Глобальное потепление уже приводит к тому, что часть территорий в какие-то дни просто становится смертельно опасной для человека. Есть и множество других последствий для экосистем, когда некоторые насекомые или животные не выдерживают этих изменений», — отметил он.
Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть в десять раз хуже.
Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.