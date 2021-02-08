Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества косметики
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
С 8 по 19 февраля специалисты проконсультируют по действующим правовым актам, устанавливающим обязательные требования в отношении косметики и парфюма.
Они также ответят на вопросы о маркировке таких товаров.
Помимо этого, можно будет получить практические рекомендации по выбору таких товаров в магазинах, узнать правила обмена и возврата.
Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане запустили горячую линию по вопросам работы автошкол.