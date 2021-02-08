Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества косметики

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

С 8 по 19 февраля специалисты проконсультируют по действующим правовым актам, устанавливающим обязательные требования в отношении косметики и парфюма.

Они также ответят на вопросы о маркировке таких товаров.

Помимо этого, можно будет получить практические рекомендации по выбору таких товаров в магазинах, узнать правила обмена и возврата.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане запустили горячую линию по вопросам работы автошкол.