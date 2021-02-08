В КПРФ прокомментировали задержание депутата Николая Бондаренко

Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко прокомментировал задержание депутата Николая Бондаренко.

«Мне надо выяснить ситуацию: в чём там задержание, как и что произошло. Сейчас пока не могу дозвониться до Саратова. Я в курсе того, что пишут, но надо узнать из первых уст. Мы будем оказывать помощь», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

Как пишет РИА Новости, саратовский депутат-коммунист Бондаренко доставлен в полицию для составления протокола за участие в несогласованной акции 31 января. Отмечается, что это следует из пояснений полиции на его видео.

Ранее о задержании Бондаренко сообщил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.