В КПРФ прокомментировали задержание депутата Николая Бондаренко

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Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко прокомментировал задержание депутата Николая Бондаренко.
В КПРФ прокомментировали задержание депутата Николая Бондаренко
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

«Мне надо выяснить ситуацию: в чём там задержание, как и что произошло. Сейчас пока не могу дозвониться до Саратова. Я в курсе того, что пишут, но надо узнать из первых уст. Мы будем оказывать помощь», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва».

Как пишет РИА Новости, саратовский депутат-коммунист Бондаренко доставлен в полицию для составления протокола за участие в несогласованной акции 31 января. Отмечается, что это следует из пояснений полиции на его видео.

Ранее о задержании Бондаренко сообщил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин

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