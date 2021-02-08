В День России впервые можно будет пожениться на необычных площадках

Впервые торжественные церемонии бракосочетания в праздничный день, День России, будут проходить не только в отделах ЗАГС и во дворцах бракосочетания, но и на необычных площадках столицы.

Как пишут «Известия» со ссылкой на официальный портал мэра столицы, в частности, молодожёнам предложили зарегистрировать брак в усадьбе Муравьёвых-Апостолов и особняке Royal.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы сообщал, что бесплатные виртуальные занятия пройдут в парках города с 8 по 14 февраля.

Специалисты проведут занятия по йоге и живописи, представят вниманию зрителей онлайн-трансляцию открытия выставки «Лишь о любви все мысли говорят» и видеосюжет «Культура и традиции коренных народов Севера».

Сотрудники усадьбы Воронцово научат делать панно в виде сердца, а на страницах Таганского парка появятся уроки по созданию открытки «Сладкая валентинка».