В День России впервые можно будет пожениться на необычных площадках
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Как пишут «Известия» со ссылкой на официальный портал мэра столицы, в частности, молодожёнам предложили зарегистрировать брак в усадьбе Муравьёвых-Апостолов и особняке Royal.
Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы сообщал, что бесплатные виртуальные занятия пройдут в парках города с 8 по 14 февраля.
Специалисты проведут занятия по йоге и живописи, представят вниманию зрителей онлайн-трансляцию открытия выставки «Лишь о любви все мысли говорят» и видеосюжет «Культура и традиции коренных народов Севера».
Сотрудники усадьбы Воронцово научат делать панно в виде сердца, а на страницах Таганского парка появятся уроки по созданию открытки «Сладкая валентинка».