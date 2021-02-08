СК возбудил дело по факту гибели четырёх человек на Алтае

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны труда по факту гибели четырёх человек из-за схода снега с крыши в селе Смазнево Алтайского края. Об этом сообщили в СК России по региону.

«Утром 8 февраля 2021 года на территории Смазневского элеватора в Заринском районе при выполнении работ по очистке кровли зерносклада произошёл сход снега. В результате происшествия погибли четыре работника... Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК России («Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — говорится в сообщении.

Как пишет Life.ru, четыре человека погибли на месте, двое сумели выбраться сразу, ещё двое пострадали. Один из них госпитализирован с переломом рёбер.

В прокуратуре Заринского района Алтайского края также отметили, что будет дана оценка работе руководства предприятия по соблюдению техники безопасности при организации очистки и её своевременности.