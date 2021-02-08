Учёные из России предложили гарантированную защиту от НАТО

Российские военные предложили гарантированный метод противодействовать возможной многосферной операции НАТО.

Новый подход опубликован доктором военных наук Владиленом Стучинским и кандидатом военных наук Михаилом Корольковым в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика», издаваемом Военным учебно-научным центром Военно-воздушных сил (ВВС).

Отмечается, что в НАТО ранее была разработана концепция боевых операций, которые будут проходить одновременно на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве. Предполагается, что операции будут начинаться с массированного воздушного удара, для того, чтобы вывести из строя ключевые объекты противника.

Для срыва многосферных операций учёные предлагают военным нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС, при котором будут задействованы все средства в едином разведывательно-ударном пространстве, и который позволит нанести противнику неприемлемый ущерб уже на начальном этапе его агрессии.

Отмечается, что для этого необходимо скоординированное применение авиации с беспилотниками, ракетами, средствами радиоэлектронной борьбы, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск.

Ранее сообщалось, что НАТО приветствовало продление Россией и США договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).