Лавинная опасность объявлена на Камчатке до 11 февраля

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На Камчатке объявлено предупреждение о лавинной опасности из-за высокого риска схода снега со склонов вулканов и сопок 8-11 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

«В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок Камчатским региональным противолавинным центром объявлено предупреждение о лавинной опасности. Так, в период с 8 по 11 февраля 2021 года включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Усть-Камчатского, Быстринского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов», — говорится в сообщении.

Также лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника.

Ранее спасатели предупредили о лавинной опасности в трёх горных районах Сахалина.

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