СМИ исказили слова Симоньян о пенсиях россиян

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Издания «Лента.Ру» и «Газета.Ru» выпустили 7 февраля материалы, в которых приписали главному редактору RT Маргарите Симоньян слова, которых она никогда не произносила.
СМИ исказили слова Симоньян о пенсиях россиян
  • © RT

В новостях этих двух изданий говорится, что Симоньян в эфире передачи «Соловьёв LIVE» «осудила» и «раскритиковала» россиян, жалующихся на низкие пенсии.

Ниже приводится реальное заявление Симоньян из эфира «Соловьёв LIVE».

«С дрожью вспоминаем, как мы жили в 99-м году... Ну это же объективный факт, объективный факт. Когда сейчас говорят, что пенсии сейчас маленькие, — пенсии маленькие, конечно, но они… на порядок больше, чем они были, и растут, и будут расти. Дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили. Про это забыли? Учителям не платили, бюджетникам не платили вообще…» — заявляла Симоньян в эфире.

* К настоящему моменту издания «Лента.Ру» и «Газета.Ru» исправили текст опубликованных материалов, заменив глаголы «осудила» и «раскритиковала» на нейтральное «высказалась». 

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