Автоэксперт оценил ситуацию на вторичном рынке в России

Автоэксперт Игорь Моржаретто оценил ситуацию на вторичном рынке в России.

«Во время пандемии спрос на новые и подержанные машины кратно увеличился. Россияне активно вкладывали сбережения в автопром, поэтому данная отрасль меньше всего пострадала от коронавируса», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, вторичный рынок чувствует себя уверенно, но в последние несколько лет стало существенно меньше машин в самом востребованном ценовом сегменте — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

«С 2015 года на рынке сложилась определённая тенденция: самые востребованные машины стали продавать реже, вместе с тем спрос на них стал, наоборот, выше. Всё начало восстанавливаться только к 2018 году, но с приходом пандемии коронавируса ситуация повторилась», — отметил Моржаретто.

Как прогнозирует эксперт, в 2021 году рынок вторичных машин будет расти.

Ранее, как сообщала газета «Известия», средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля в России в 2020 году составила 550 тыс. рублей, что на 10% превышает показатель 2019-го.