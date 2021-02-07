Связисты Каспийской флотилии провели учения

Связисты Каспийской флотилии отработали взаимодействие с боевыми кораблями, осуществляющими задачи в море и пунктах базирования.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на Южный военный округ.

В рамках тренировки подразделения связи выполнили задачи по организации связи с корабельными соединениями флота и передаче команд управления между береговыми силами и пунктами управления кораблей.

Связисты также имитировали маскировку позиций в пунктах постоянного размещения.

К занятиям привлекли около 100 связистов и десяти единиц спецтехники.

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