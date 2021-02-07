В Московском региональном союзе автошкол оценили идею обучать вождению школьников

Президент Московского регионального союза автошкол Лев Бурыкин оценил идею обучать вождению школьников.

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что в современном мире навыки вождения стали практически обязательными.

«По идее, к 18 годам, когда человек приходит в автошколу, он уже должен знать все правила дорожного движения», — отметил эксперт.

По его мнению, нужно на государственном уровне определить, как готовить будущего водителя.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с газетой «Известия» прокомментировал сообщение о том, что в России могут разрешить сдавать экзамен на водительские права с 16 лет.