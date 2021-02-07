Автоэксперт оценил идею обучать вождению школьников

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Автоэксперт Дмитрий Болысов оценил идею обучать вождению школьников.
Автоэксперт оценил идею обучать вождению школьников
  • РИА Новости

«Думаю, что теоретическая часть должна быть бесплатной. А топливо, ремонт автомобиля и другие технические вопросы могут быть платными», — заявил он в беседе с URA.RU.

Болысов также поддержал инициативу разрешить сдавать на права с 16 лет. Он напомнил, что в 18 лет людей отправляют в армию, где их в том числе учат ездить на танках.

«Это явно более серьёзная техника, нежели автомобиль», — добавил он.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с газетой «Известия» прокомментировал сообщение о том, что в России могут разрешить сдавать экзамен на водительские права с 16 лет.

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