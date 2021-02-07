РВИО намерено опубликовать архивные материалы о ветеране Артёменко

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Российское военно-историческое общество (РВИО) планирует опубликовать архивные биографические материалы о ветеране Игнате Артёменко, который является потерпевшим по делу о клевете со стороны Алексея Навального.
РВИО намерено опубликовать архивные материалы о ветеране Артёменко
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Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«В ближайшее время нами будут опубликованы архивные документы и исследование о биографии полковника И.С. Артёменко — одного из многих миллионов «рабочих» войны, как говорили тогда, в 1945-м, простых, но таких бесценно важных винтиков советской военной машины, без которых Великая Победа никогда бы не состоялась», — заявили в РВИО.

По данным организации, Артёменко с 14-летнего возраста был в партизанском отряде, а с 17 лет — на фронте. Также в РВИО сообщили, что в апреле 1945 года он был тяжело ранен у берегов Одера.

Артёменко после Победы окончил офицерскую школу и проходил службу в Военно-воздушных силах. Он был уволен в запас в 1982 году с выслугой почти 40 лет.

Ветеран награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», а также многочисленными наградами Минобороны России.

«Сегодня против 94-летнего фронтовика разворачивается самая настоящая травля, тон которой задало поведение в суде самого А. Навального», — заявили в РВИО.

5 февраля в Бабушкинском суде Москвы рассматривалось дело, по которому Алексей Навальный обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Заседание отложили на 12 февраля.

Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео RT, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку изменений в Конституции.

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