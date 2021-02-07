В Ростуризме оценили ситуацию с внутренним турпотоком в России

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова оценила ситуацию с внутренним турпотоком в России.
В Ростуризме оценили ситуацию с внутренним турпотоком в России
  • Pixabay

«Если говорить про этот год, мы рассчитываем, что у нас локдауна не будет, поэтому прирост ожидаем 15—20% по сравнению с прошлым годом», — цитирует ТАСС Догузову.

Также она высказалась о программе туристического кешбэка.

«Мы надеемся в феврале стартовать с очередным, третьим этапом туристического кешбэка», — заявила она.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU оценил перспективы туротрасли на фоне пандемии.

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