В Ростуризме оценили ситуацию с внутренним турпотоком в России

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова оценила ситуацию с внутренним турпотоком в России.

«Если говорить про этот год, мы рассчитываем, что у нас локдауна не будет, поэтому прирост ожидаем 15—20% по сравнению с прошлым годом», — цитирует ТАСС Догузову.

Также она высказалась о программе туристического кешбэка.

«Мы надеемся в феврале стартовать с очередным, третьим этапом туристического кешбэка», — заявила она.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU оценил перспективы туротрасли на фоне пандемии.