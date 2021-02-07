В Ростуризме дали прогноз по восстановлению въездного турпотока в Россию

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова дала прогноз по восстановлению въездного турпотока в Россию.

«Въездной турпоток. Мы рассчитываем, что в этом году ближе к осени постепенное восстановление международных потоков начнётся», — цитирует ТАСС Догузову.

По её словам, «на полное восстановление международного туризма раньше 2023 года ни в одной стране не рассчитывают выйти».

«Нам бы начать в этом году с осени, продолжить в следующем году и к 2023 году выйти на какие-то показатели, которые могли бы быть сравнимы с докризисными», — добавила она.

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