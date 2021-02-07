В Госдуме прокомментировали предложение ужесточить контроль за арендой жилья

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Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев прокомментировал предложение Минстроя ужесточить контроль за арендой жилья.
В Госдуме прокомментировали предложение ужесточить контроль за арендой жилья
  • РИА Новости

«Реальная задача — это понять потребность в арендном жилье. Развитие этого рынка является показательным для планирования строительства жилья. А мы можем только догадываться, что на нём происходит. О каких объёмах, доходах идёт речь?» — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, инициатива по созданию информационной базы даст возможность анализа рынка.

Как отметил депутат, в настоящее время по факту не защищён ни арендатор, ни арендодатель, нужно обсуждать, как это сделать.

Ранее член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал законопроект, который Минстрой планирует внести в Госдуму до конца 2021 года. Новый закон выведет рынок частного наёмного жилья из «серой зоны».

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