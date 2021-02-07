СК возбудил уголовное дело после гибели трёх человек в квартире в Щёлкове

В городе Щёлкове возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности троим людям, один из которых ребёнок.

Об этом сообщается на сайте СК по Московской области.

«7 февраля 2021 года в одной из квартир в городском округе Щёлково обнаружены тела троих человек: супругов и их пятилетнего сына, а также в бессознательном состоянии их 14-летняя дочь. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа, в том числе руководитель следственного отдела по городу Щёлково. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно предварительным данным, «7 февраля около 07:00 утра глава семьи позвонил в службу скорой помощи и сообщил о плохом самочувствии и о запахе газа в квартире».

«Прибывшие на место врачи обнаружили троих членов семьи без признаков жизни, а находившаяся в бессознательном состоянии 14-летняя девочка была незамедлительно госпитализирована», — рассказали в СК.

В январе сообщалось, что в Казани женщина и трое детей отравились угарным газом.