В Дагестане уточнили детали задержания подозреваемого в двойном убийстве
- РИА Новости
«В течение суток сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Дагестан подозреваемый в совершении тяжкого преступления был установлен и задержан», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.
По данным МВД, в ходе задержания подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, один из них получил ножевые ранения брюшной полости и плеча. Пострадавший был госпитализирован. Его жизнь вне опасности.
Уточняется, что задержанный подозревается в убийстве 34-летней и 29-летней женщин, чьи тела с колото-резаными ранами были обнаружены в ванной комнате квартиры многоэтажного дома в Махачкале.
Ранее сообщалось, что в Дагестане полицейский получил ранение при задержании подозреваемого.