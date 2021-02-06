В Дагестане уточнили детали задержания подозреваемого в двойном убийстве

В МВД Республики Дагестан уточнили детали задержания подозреваемого в двойном убийстве и ранении сотрудника полиции.

«В течение суток сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Дагестан подозреваемый в совершении тяжкого преступления был установлен и задержан», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

По данным МВД, в ходе задержания подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, один из них получил ножевые ранения брюшной полости и плеча. Пострадавший был госпитализирован. Его жизнь вне опасности.

Уточняется, что задержанный подозревается в убийстве 34-летней и 29-летней женщин, чьи тела с колото-резаными ранами были обнаружены в ванной комнате квартиры многоэтажного дома в Махачкале.

Ранее сообщалось, что в Дагестане полицейский получил ранение при задержании подозреваемого.