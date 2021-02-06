Эксперт дал советы по подготовке автомобиля к весне

Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зимано дал советы по подготовке машины к весне.

«Для автомобиля в летний период нет ничего плохого, если он ездит немного. Если в зимний период машина мало ездит, то всегда возникает вопрос с прогревом. Тут желательно раз в две недели выехать на дорогу и проехать там 10—12 км со скоростью порядка 90 км/ч», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если машину эксплуатируют только в тёплое время года, то желательно раз в полтора-два месяца приходить в гараж и нажимать на педали, чтобы смазывались резиновые элементы, которые есть в гидравлическом приводе тормозов и сцепления.

Ранее автоэксперт Павел Малыванов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машины.