Эксперт оценил перспективы туротрасли на фоне пандемии

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев оценил перспективы туротрасли на фоне пандемии.

В беседе с URA.RU он отметил заинтересованность в российских туристах со стороны Израиля и стран ЕС, в том числе Болгарии и Чехии.

«Экономика этих стран ориентирована на туризм. Они делают всё, чтобы дать возможность для работы туристического сектора. Если к лету ЕС не примет консолидированное решение о возобновлении сотрудничества с Россией, не исключаю, что ряд стран откроют национальные визы и будут работать с российским рынком», — заявил эксперт.

По его мнению, после массового открытия границ зарубежные страны могут начать всеми силами привлекать россиян.

«Это могут быть дотационные рейсы, различные акции и маркетинговые изыски», — полагает Мальцев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов рассказал в беседе с ФАН о перспективах автотуризма в России.