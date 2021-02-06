Чернова освободили от должности главы управления по культурным связям с зарубежьем

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Владимир Чернов освобождён от должности начальника Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.
Чернова освободили от должности главы управления по культурным связям с зарубежьем
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте Кремля, соответсвующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

«Освободить Чернова Владимира Александровича от должности начальника Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», — говорится в указе.

В январе сообщалось, что Путин освободил Александра Дарчиева от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Канаде.

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