Чернова освободили от должности главы управления по культурным связям с зарубежьем

Владимир Чернов освобождён от должности начальника Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Как сообщается на сайте Кремля, соответсвующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

«Освободить Чернова Владимира Александровича от должности начальника Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», — говорится в указе.

В январе сообщалось, что Путин освободил Александра Дарчиева от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Канаде.