Чернова освободили от должности главы управления по культурным связям с зарубежьем
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- РИА Новости
Как сообщается на сайте Кремля, соответсвующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.
«Освободить Чернова Владимира Александровича от должности начальника Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», — говорится в указе.
В январе сообщалось, что Путин освободил Александра Дарчиева от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Канаде.