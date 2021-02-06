В центре Петербурга ограничили работу транспорта

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В центре Санкт-Петербурга ограничили работу городского общественного транспорта по требованию полиции.
В центре Петербурга ограничили работу транспорта
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение городского комитета по транспорту.

«По требованию ГУ МВД с 12:30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту (от площади Восстания до Дворцовой площади) и прилегающим улицам…» — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в 13:00 вестибюли станции метро «Невский проспект» закроются для входа и выхода пассажиров.

2 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге закрыли для входа и выхода станции метро «Невский проспект», «Гостиный Двор», «Площадь Восстания» и «Маяковская».

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