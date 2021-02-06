В жилом доме в Кандалакше ликвидировано открытое горение

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В жилом доме в Кандалакше Мурманской области ликвидировано открытое горение. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС России.
В жилом доме в Кандалакше ликвидировано открытое горение
  • © РИА Новости / Александр Кожохин

«В 07:23 мск дана ликвидация открытого горения жилого дома в Мурманской области», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов в Кандалакше произошёл пожар.

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