В жилом доме в Кандалакше ликвидировано открытое горение

В жилом доме в Кандалакше Мурманской области ликвидировано открытое горение. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС России.

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«В 07:23 мск дана ликвидация открытого горения жилого дома в Мурманской области», — сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов в Кандалакше произошёл пожар.