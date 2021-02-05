Эксперты оценили оборот российского авторынка в 2020 году

Российский авторынок в 2020 году показал сокращение на 2% по сравнению с 2019-м в денежном выражении и составил 2,5 трлн рублей, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат».

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Основную долю заняли машины массового сегмента. На них потрачено 1,78 трлн рублей (-5%), что превышает 70% от общего объёма.

Объём приобретения премиальных транспортных средств оценивается в 0,72 трлн рублей, что на 6% больше, чем в 2019 году.

Ранее газета «Известия» сообщала, что средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля в России в 2020 году составила 550 тыс. рублей, что на 10% превышает показатель 2019-го.