Эксперты оценили оборот российского авторынка в 2020 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Основную долю заняли машины массового сегмента. На них потрачено 1,78 трлн рублей (-5%), что превышает 70% от общего объёма.
Объём приобретения премиальных транспортных средств оценивается в 0,72 трлн рублей, что на 6% больше, чем в 2019 году.
Ранее газета «Известия» сообщала, что средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля в России в 2020 году составила 550 тыс. рублей, что на 10% превышает показатель 2019-го.