Эксперты оценили оборот российского авторынка в 2020 году

Короткая ссылка
Российский авторынок в 2020 году показал сокращение на 2% по сравнению с 2019-м в денежном выражении и составил 2,5 трлн рублей, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат».
Эксперты оценили оборот российского авторынка в 2020 году
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Основную долю заняли машины массового сегмента. На них потрачено 1,78 трлн рублей (-5%), что превышает 70% от общего объёма.

Объём приобретения премиальных транспортных средств оценивается в 0,72 трлн рублей, что на 6% больше, чем в 2019 году.

Ранее газета «Известия» сообщала, что средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля в России в 2020 году составила 550 тыс. рублей, что на 10% превышает показатель 2019-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить