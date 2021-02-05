Губернатор Самарской области обсудил планы на 2021 год с министром строительства России

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил планы на 2021 год с министром строительства России Иреком Файзуллиным.

Об этом сообщает sova.info.

Среди тем — возможность увеличения финансирования программы переселения из ветхого и аварийного жилья, а также возможность привлечения новых финансовых инструментов для ускоренного обустройства территорий.

«Год был особый, он внёс коррективы в целый ряд показателей. Самое главное — мы обсудили перспективу 2021 года. Понимаем, где нужно сконцентрировать свои усилия, чтобы достичь согласованного результата», — сказал Азаров.

Ещё одной темой обсуждения стала ситуация с обманутыми дольщиками.

«Целый ряд предложений договорились обсудить на окружном совещании, которое рассчитываем провести в Самаре в этом году. Надеемся на личное участие министра. Также целый ряд поручений, которые дал Ирек Файзуллин, предстоит отработать с профильными департаментами в ближайшее время», — добавил губернатор.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.