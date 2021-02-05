В Москве организатора финансирования ИГ приговорили к 17 годам колонии

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Суд в Москве приговорил организатора финансирования террористической организации «Исламское государство»* Алима Бегиева к 17 годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба московского главка СК.
В Москве организатора финансирования ИГ приговорили к 17 годам колонии
  • РИА Новости

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 4 ст. 205.1 УК (организация финансирования террористической деятельности).

«Приговором суда Бегиеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Бегиев, находясь за границей, вступил в ряды ИГ*, а вернувшись в 2015 году в Россию, стал искать желающих оказать материальную помощь террористам. Он создал группу в мобильном приложении, в которую приглашал лиц, согласившихся финансировать ИГ на территории Сирии и Ирака. Всего в сообщество вошли около 30 участников.

Следователи провели обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, Дагестана и Кабардино-Балкарии. В ходе расследования были задержаны 15 соучастников. Ранее 12 человек получили сроки вплоть до 12 лет.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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