В индустриальном парке в Сергиевом Посаде запустят три проекта

Три новых резидента индустриального парка «М-8» в Сергиевом Посаде запустят проекты, совокупные инвестиции которых превысят 2,35 млрд рублей.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Мининвест.

В частности, компания «КСМК» построит завод изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения. Производство создаст 140 новых рабочих мест.

«ПосадПром» планирует запустить производство промышленных метизов. Предприятие обеспечит работой более 50 человек.

Компания «Техмет18» запустит производство комплектующих для аэродромной топливозаправочной техники и оборудования. На заводе смогут работать свыше 90 человек.

Ранее ОТР сообщало, что в Иркутске появился первый в регионе мобильный технопарк «Кванториум».