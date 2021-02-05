Минобороны начинает приём работ для конкурса «Медиа-Ас-2021»

Минобороны России начинает приём работ для участия во всероссийском фестивале прессы «Медиа-Ас-2021».

Как заявили в ведомстве, принять участие в конкурсе могут журналисты, публикации которых посвящены деятельности вооружённых сил.

Запланировано два этапа — окружной и финальный.

«Первый этап стартует сегодня и продлится до 1 июля 2021 года. Одновременно в четырёх военных округах и на Северном флоте компетентное жюри будет отбирать лучшие работы, опубликованные в региональных СМИ. Победители окружного этапа смогут принять участие в финальном этапе фестиваля», — уточнили в Минобороны.

Финал должен состояться в ноябре 2021 года. Награждение пройдёт в девяти номинациях — для теле- и радиожурналистов, корреспондентов информационных агентств, газет, журналов и интернет-ресурсов.