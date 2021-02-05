Минобороны начинает приём работ для конкурса «Медиа-Ас-2021»

Короткая ссылка
Минобороны России начинает приём работ для участия во всероссийском фестивале прессы «Медиа-Ас-2021».
Минобороны начинает приём работ для конкурса «Медиа-Ас-2021»
  • РИА Новости

Как заявили в ведомстве, принять участие в конкурсе могут журналисты, публикации которых посвящены деятельности вооружённых сил.

Запланировано два этапа — окружной и финальный.

«Первый этап стартует сегодня и продлится до 1 июля 2021 года. Одновременно в четырёх военных округах и на Северном флоте компетентное жюри будет отбирать лучшие работы, опубликованные в региональных СМИ. Победители окружного этапа смогут принять участие в финальном этапе фестиваля», — уточнили в Минобороны.

Финал должен состояться в ноябре 2021 года. Награждение пройдёт в девяти номинациях — для теле- и радиожурналистов, корреспондентов информационных агентств, газет, журналов и интернет-ресурсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить