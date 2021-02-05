В России может появиться новый вид кредита — ссуда на судебные расходы. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на законопроект о судебном финансировании, подготовленный группой экспертов.

Согласно инициативе, денежные средства будут выделять гражданам, у которых нет денег на оплату услуг адвоката. В случае выигрыша дела в суде истец должен будет выплатить оговоренную сумму кредитору.

«Судебное финансирование предоставляет возможность истцу защитить свои права, не имея средств на оплату адвоката, а его требование проходит дополнительную экспертизу и оценку рисков и перспектив дела», — заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

Уточняется, что в настоящее время данный законопроект рассматривается в Совфеде.

Ранее профессор Школы финансов ВШЭ Иван Родионов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с депозитными вкладами россиян.