В Москве за сутки выявили 2032 случая коронавируса
В Москве в течение суток зафиксировали 2032 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
- © Anton Vaganov
- Reuters
«Москва — 2032», — говорится в сообщении в Telegram.
Отмечается, что за сутки выздоровели 4664 пациента с коронавирусом, умер 71 человек с COVID-19.
Ранее сообщалось, что всего за сутки в России выявлено 16 688 случаев коронавируса.
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