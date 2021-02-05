В Москве за сутки выявили 2032 случая коронавируса

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В Москве в течение суток зафиксировали 2032 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
В Москве за сутки выявили 2032 случая коронавируса
  • © Anton Vaganov
  • Reuters

«Москва — 2032», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что за сутки выздоровели 4664 пациента с коронавирусом, умер 71 человек с COVID-19.

Ранее сообщалось, что всего за сутки в России выявлено 16 688 случаев коронавируса.

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