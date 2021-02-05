Власти Приамурья прокомментировали ситуацию с бензином в регионе

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Власти Амурской области прокомментировали ситуацию с бензином в регионе.
Власти Приамурья прокомментировали ситуацию с бензином в регионе
  • © РИА Новости / Евгений Переверзев

«Почти 500 тонн сегодня утром привезли в Белогорск, в течение дня они поступят в Благовещенск. Вторая партия объёмом более 320 тонн уже отгружена — её прибытие ожидается к 7 февраля. Ещё 700 тонн отгрузят в ближайшие дни», — говорится в Instagram правительства Амурской области.

Отмечается, что Хабаровский НПЗ возобновил производство в штатном режиме.

«Сегодня с завода отгрузят первые 400 тонн топлива для Амурской области. 6 февраля отгрузка бензина в регион повторится в том же объёме. В первую очередь топливо поступит на АЗС сети «ННК-Амурнефтепродукт», — говорится в сообщении.

Власти добавили, что, учитывая эти поставки, ситуация с бензином в Приамурье нормализуется в начале следующей недели.

Ранее, как передавало РИА Новости, многокилометровые очереди за бензином на автозаправках в Хабаровске из-за модернизации нефтеперерабатывающего завода сократились, но полностью не исчезли.

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