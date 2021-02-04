В Ростуризме прокомментировали идею легализовать гостевые дома

В Ростуризме поддержали идею закрепить на законодательном уровне правовой статус гостевых домов.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В конце ноября депутат Госдумы Светлана Бессараб направила главе Ростуризма Зарине Догузовой письмо с соответствующей инициативой. 27 января парламентарию ответили. В ведомстве поддержали предложение, а для проработки вопроса направлены запросы в региональные министерства туризма и отраслевые объединения.

«Согласно предоставленной информации, большинством субъектов Российской Федерации поддерживается целесообразность введения понятия и требований к гостевым домам», — отмечается в ответе.

Вместе с тем в Ростуризме считают, что вопрос необходимо регулировать комплексно, вести работу следует в рамках подготовки нового закона о туризме.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты рассказали о популярных туристических направлениях у россиян в 2020 году.