В Ростуризме прокомментировали идею легализовать гостевые дома

Короткая ссылка
В Ростуризме поддержали идею закрепить на законодательном уровне правовой статус гостевых домов.
В Ростуризме прокомментировали идею легализовать гостевые дома
  • Pixabay

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В конце ноября депутат Госдумы Светлана Бессараб направила главе Ростуризма Зарине Догузовой письмо с соответствующей инициативой. 27 января парламентарию ответили. В ведомстве поддержали предложение, а для проработки вопроса направлены запросы в региональные министерства туризма и отраслевые объединения.

«Согласно предоставленной информации, большинством субъектов Российской Федерации поддерживается целесообразность введения понятия и требований к гостевым домам», — отмечается в ответе.

Вместе с тем в Ростуризме считают, что вопрос необходимо регулировать комплексно, вести работу следует в рамках подготовки нового закона о туризме.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты рассказали о популярных туристических направлениях у россиян в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить