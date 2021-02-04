В Москве стали реже пользоваться платными парковками
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
Снижение показателя связано с пандемией и периодом нерабочих дней, объявленных весной.
«Несмотря на то что режим повышенной готовности снят не был, во второй половине года число парковочных сессий вернулось к прежним показателям, а в конце года в некоторые недели было даже выше», — отметили в пресс-службе.
В 2020 году сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали об изменении ситуации со штрафами за неоплату парковки.