В Москве стали реже пользоваться платными парковками

Платными парковками в Москве в 2020 году воспользовались более 55 млн раз, что на 7% меньше, чем в 2019-м.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Снижение показателя связано с пандемией и периодом нерабочих дней, объявленных весной.

«Несмотря на то что режим повышенной готовности снят не был, во второй половине года число парковочных сессий вернулось к прежним показателям, а в конце года в некоторые недели было даже выше», — отметили в пресс-службе.

В 2020 году сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали об изменении ситуации со штрафами за неоплату парковки.